Opération plage propre Plage des chênes lièges, 22 avril 2023, Moliets-et-Maa.

Adoptons les bons gestes, respectons nos plages.

L’école de surf du golf organise son traditionnel nettoyage de printemps de la plage des chênes lièges.

Rdv en haut de la dune de la plage des chênes lièges, samedi 22 Avril à partir de 10h.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 12:00:00. .

Plage des chênes lièges

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Let’s adopt the right gestures, let’s respect our beaches.

The surf school of the golf organizes its traditional spring cleaning of the beach of the cork oaks.

Rendezvous at the top of the dune of the beach of the cork oaks, Saturday, April 22nd from 10 am

Adoptemos los gestos adecuados, respetemos nuestras playas.

La escuela de surf de golf organiza su tradicional limpieza de primavera de la playa del alcornoque.

Punto de encuentro en la cima de la duna de la playa del alcornoque, el sábado 22 de abril a partir de las 10h

Nehmen wir die richtigen Gesten an und respektieren wir unsere Strände.

Die Surfschule des Golfclubs organisiert ihren traditionellen Frühjahrsputz am Strand der Korkeichen.

Treffpunkt am oberen Ende der Düne am Strand der Korkeichen, Samstag, 22. April, ab 10 Uhr

Mise à jour le 2023-04-03 par OTI LAS