La laisse de mer dévoilée RDV au parking du pique nique, 19 avril 2023, Moliets-et-Maa.

Venez découvrir ce qui nous apporte la laisse de mer, un habitant méconnue et précieux à préserver. Accueil posté de 14h à 16h.

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 . EUR.

RDV au parking du pique nique Rue de l’embouchure du Courant d’Huchet

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come to discover what brings us the sea leash, an unknown and precious inhabitant to preserve. Reception posted from 14h to 16h

Venga a descubrir lo que nos trae la correa de mar, un habitante desconocido y precioso de preservar. Recepción anunciada de 14:00 a 16:00

Kommen Sie und entdecken Sie, was uns die laisse de mer bringt, ein verkannter und wertvoller Bewohner, den es zu bewahren gilt. Geposteter Empfang von 14:00 bis 16:00 Uhr

Mise à jour le 2023-03-24 par OTI LAS