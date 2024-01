Dans la peau d’un ornitho Moliets-et-Maa, samedi 3 février 2024.

Dans la peau d’un ornitho Moliets-et-Maa Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 09:30:00

fin : 2024-02-03 12:00:00

Journée mondiale des Zones humides zones humides et humains, des zones entrelacées.

Bien-être, protection, ressources.

Agir pour les zones humides, c’est agir pour la nature et les humains

Inscriptions obligatoires car places limitées au 05 58 48 73 91 ou par mail à accueil.rnhuchet@orange.fr

Inscriptions obligatoires car places limitées au 05 58 48 73 91 ou par mail à accueil.rnhuchet@orange.fr.

Rue de l’Embouchure

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine accueil.rnhuchet@orange.fr



