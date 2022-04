Molière(s) ! – Théâtre Masevaux-Niederbruck, 8 juillet 2022, Masevaux-Niederbruck.

Molière(s) ! – Théâtre Masevaux-Niederbruck

2022-07-08 – 2022-07-08

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck

EUR Deux prétendants éconduits, deux cousines pour qui les apparences comptent plus que tout, deux valets qui se rêvent en nobles. Ajoutez à cela un papa qui ne rêve que de marier sa fille et sa nièce. Et voilà un cocktail sulfureux concocté par Molière en personne, pour faire la satire d’une société où la jeunesse ne s’occupe que du paraître.

Vous n’en avez pas assez ? Aller, on vous ressert :

Sganarelle n’a pas d’âge… Mais quand même, se marier après tant d’années de célibat ? C’est une blague ? Eh, oui ! Mais c’est souvent celui qui veut faire une farce qui se retrouve pris à son propre piège. Forcément !

Venez rire, vous divertir et découvrir deux courtes pièces de Feu Molière :

Les Précieuses Ridicules et Le Mariage Forcé, lors d’une soirée déjantée où la Grange Burcklé va trembler…de rire ! À voir en famille !

+33 3 89 82 41 99

Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2022-04-11 par Office de tourisme de Masevaux