DUATHLON – RANDONNÉE – COURSE ENFANT MOLIERES (82), 24 septembre 2023, .

– Duathlon distance S (course à pied 5 km / vélo 20 km / course à pied 2.5 km)

– Duathlon distance M (course à pied 10 km / vélo 40 km / course à pied 5 km)

– Randonnée de 10 km

– Course enfant.

2023-09-24 à 06:00:00 ; fin : 2023-09-24 19:00:00. .

MOLIERES (82) Place de Mairie

Molières 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie



– Duathlon distance S (run 5 km / bike 20 km / run 2.5 km)

– Duathlon distance M (run 10 km / bike 40 km / run 5 km)

– 10 km walk

– Children’s race

– Duatlón distancia S (carrera 5 km / bicicleta 20 km / carrera 2,5 km)

– Duatlón distancia M (carrera 10 km / bicicleta 40 km / carrera 5 km)

– 10 km a pie

– Carrera infantil

– Duathlon S-Distanz (Laufen 5 km / Radfahren 20 km / Laufen 2.5 km)

– Duathlon M-Distanz (Laufen 10 km / Radfahren 40 km / Laufen 5 km)

– Wanderung 10 km

– Lauf Kinder

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme du Quercy Caussadais