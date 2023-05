Maeva i te Fenua base de loisirs de molières, 1 juillet 2023, Molières.

village polynésien avec de l’artisanat, des tatoueurs, du massage, de la restauration, buvette, animations toute la journées et le samedi soir un grand spectacle, également des baptêmes de va’a..

2023-07-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 01:00:00. .

base de loisirs de molières

Molières 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie



polynesian village with crafts, tattoo artists, massage, food, refreshments, entertainment all day and Saturday evening a great show, also va’a baptisms.

pueblo polinesio con artesanía, artistas del tatuaje, masajes, catering, refrescos, entretenimiento durante todo el día y el sábado por la noche un gran espectáculo, también bautizos de va’a.

polynesisches Dorf mit Kunsthandwerk, Tätowierern, Massage, Essen, Trinken, ganztägigem Unterhaltungsprogramm und einer großen Show am Samstagabend, auch Va’a-Taufen werden angeboten.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme du Quercy Caussadais