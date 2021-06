Molières Molières Dordogne, Molières Molières en scène Molières Molières Catégories d’évènement: Dordogne

Molières en scène 2021-09-10 – 2021-09-11

Molières Dordogne Molières en scène : un festival de théâtre en plein air. Première représentation le vendredi soir puis le samedi après-midi jusqu’au soir. Les spectacles sont à participation libre.

