Pézenas 34120 Pézenas 5 EUR Dandin ou la jalousie du barbouillé – Le médecin malgré lui – Le malade imaginaire

Trois textes, trois comédiens manipulateurs, trois types de marionnettes.

Trois « histoires » d’injustice, mais aussi de torts redressés… Sous la farce affleure une critique courageuse à la portée de tous.

Avec vos enfants, venez voir et revoir Molière joué par des marionnettes pour savourer l’évidence de cette rencontre.

Tout public, à partir de 6ans

Tarifs : 10 et 5 euros / Durée : 1h D’après Molière Par la Cie Émilie Valantin

Direction artistique – Mise en marionnettes : Émilie Valantin

Avec Alexandra Ré, Pierre Saphores, Jean Sclavis #FESTIVALMOLIERE Dandin ou la jalousie du barbouillé – Le médecin malgré lui – Le malade imaginaire

