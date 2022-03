Molière, vocabulaire ! Sambuc éditeur Paris Catégorie d’évènement: Paris

À l’aide de la fouille de texte, les éditions Sambuc mettront en valeur les mots les plus rares de la langue française qui apparaissent dans le corpus des œuvres de Molière. Quels mots a élu le dramaturge dans ses pièces ? Étonnez-vous en découvrant des mots rares, incongrus ou précieux dans le vocabulaire de Molière ! À retrouver le 19 mars à partir de 14h sur le site des éditions Sambuc : [www.sambuc-editeur.fr](https://www.sambuc-editeur.fr/) **Information :** En raison de difficultés techniques, le lancement de l’application “Molière Vocabulaire !” est reporté à la semaine prochaine. ⌚ En attendant, n’oubliez pas de participer au grand quiz sur la Francophonie, “Curieux français” ! → [sab.tf/21](https://sab.tf/21) À la découverte des mots rares dans les pièces de Molière ! Découvrez des mots rares, incongrus ou précieux dans le vocabulaire de Molière… Sambuc éditeur Paris Paris Paris

