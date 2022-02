Molière ! Théâtre du Cube nOir Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du mercredi 16 février au dimanche 20 mars à Théâtre du Cube nOir

L’anthologie de ses plus grandes œuvres vous sera présentée par la propre troupe de Molière, pour célébrer ses 400 ans. Par ce biais nous évoquerons sa vie, c’est à dire ses combats : contre ses ennemis (auteurs jaloux, hypocrites démasqués, imbéciles de tout poil…) ; contre lui-même (démêlés avec sa femme) ; contre la maladie et la mort. Auteur : Florilège d’œuvres de Molière, adaptées par Jacques Bachelier Extraits : École des femmes / Critique de l’École des femmes / L’impromptu de Versailles / Les femmes savantes / Dom Juan / Tartuffe / Le Misanthrope / Les fourberies de Scapin / Le Malade imaginaire Mise en scène : Jacques Bachelier Distribution : Jacques Bachelier Lucie Borès Luc Cers Corentin Cuvelier / Alexandre Sigrist Romy Di Gleria / Salomé Apix Haquin Cassandre Dusquenel-Poussard Dominique Kling Jimmy Patouillard Pierre Raby Perruques : Anne-Catherine Lejeal Création lumière / Régie : Raphaël Siefert Durée : 2h avec entracte Age minimum : 8 ACCÈS En vélo : 12 minutes depuis Hautepierre 13 minutes depuis “Homme de Fer” 19 minutes depuis l’Université 20 minutes depuis le Neudorf En tram : F : arrêt “Comtes” (20 min. depuis “Homme de fer”) puis 850 m à pied En bus : 2 : arrêt “Nid de cigognes” (40 minutes depuis “Observatoire”) L1 : arrêt “Nid de cigognes” (28 minutes depuis “Observatoire”) 4 : arrêt “Schnokeloch” (27 minutes depuis “Homme de Fer”) 50 : arrêt “Schnokeloch” (25 minutes depuis l’Hôpital de Hautepierre) En voiture : Via route des Romains uniquement (accès au parking impossible depuis route de Schirmeck) : 14 minutes depuis Homme de Fer

20€ / 15€ / 10€ / 8€

2022-02-16T20:30:00 2022-02-16T23:30:00;2022-02-17T20:30:00 2022-02-17T23:30:00;2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T23:30:00;2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T23:30:00;2022-02-20T17:00:00 2022-02-20T19:30:00;2022-02-23T20:30:00 2022-02-23T23:30:00;2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T23:30:00;2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T23:30:00;2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T23:30:00;2022-02-27T17:00:00 2022-02-27T19:30:00;2022-03-02T20:30:00 2022-03-02T23:30:00;2022-03-03T20:30:00 2022-03-03T23:30:00;2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T23:30:00;2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T23:30:00;2022-03-06T17:00:00 2022-03-06T19:30:00;2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T23:30:00;2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T23:30:00;2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T23:30:00;2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:30:00;2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T19:30:00;2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T23:30:00;2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T23:30:00;2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T23:30:00;2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T23:30:00;2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T19:30:00

