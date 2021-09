Saint-Jean-de-Braye Théâtre Clin d'Oeil Loiret, Saint-Jean-de-Braye MOLIERE Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

MOLIERE

Théâtre Clin d'Oeil, le vendredi 8 avril 2022 à 20:30

Théâtre Clin d’Oeil, le vendredi 8 avril 2022 à 20:30

Durée : 1h10 À partir de 10 ans D’après la vie et l’oeuvre de Molière Conception Clément Beauvoir, Lucas Hénaff et Étienne Luneau Mise en scène Elsa Robinne Musique Joseph Robinne Lumières Émilie Nguyen Chargée de production Tiphaine Vézier Avec Clément Beauvoir, Lucas Hénaff, Etienne Luneau et Joseph Robinne Durée 1h10 Une production de la Compagnie Grand Tigre avec le soutien des Chantiers du Théâtre de Villeneuve sur Yonne Méli-mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Éponyme On y voit comment Jean-Baptiste Poquelin refuse sa destinée de tapissier pour devenir comédien, comment il convainc peu comme tragédien, comment il part en tournée sur les routes de France, comment il revient à Paris pour y rencontrer le succès, comment ce succès est aussi un scandale ; on y croise son père, le grand tragédien Montfleury, son premier protecteur le Prince de Conti (ainsi que son cheval), Louis XIV, Lully, un dévot du Saint-Sacrement de l’autel, ses compagnons de troupe, un comédien italien, des professeurs d’art dramatique, des journalistes, des marquis, des médecins… Avec dedans de véritables morceaux de L’avare, Le médecin malgré lui, Dom Juan, Le bourgeois gentilhomme, Les femmes savantes, L’école des femmes, La critique de l’Ecole des femmes, Les fourberies de Scapin, Les précieuses ridicules, Tartuffe, Le malade imaginaire…

3 tarifs, réservation conseillée

Théâtre Clin d'Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:00:00

