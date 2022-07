Molière ! Semur-en-Auxois, 17 juillet 2022, Semur-en-Auxois.

Molière !

Place de l’ancienne comédie Semur-en-Auxois Côte-d’Or

2022-07-17 09:45:00 – 2022-07-17

Côte-d’Or

EUR 0 0 Molière ! un symbole de la culture française. Le XVIIe siècle, et plus tard l’après Révolution, en ont fait un mythe authentique. Balayons quelques clichés, dépoussiérons la statue et tentons simplement de vous raconter son histoire et pourquoi il restera à travers le temps un artiste hors norme.

Causerie de François-Xavier Verger et Le Théâtre du Rabot : en 2022, Molière aurait eu 400 ans, à cette occasion, la bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois vous invite hors-les-murs à une causerie sur l’œuvre de Jean-Baptiste Poquelin dit « Molière » en compagnie de François-Xavier Verger, Président de l’Histothèque, administrateur du château de Bussy-Rabutin et du théâtre du Rabot.

Causerie à 9h45

Pas de réservation

contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96

