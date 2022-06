Molière par Jean Michel et Renée Hautin Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Cher

Molière par Jean Michel et Renée Hautin Belleville-sur-Loire, 2 juillet 2022, Belleville-sur-Loire. Molière par Jean Michel et Renée Hautin

2 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher Office de tourisme du Grand Sancerrois

2022-07-02 – 2022-07-02 Belleville-sur-Loire

Cher Belleville-sur-Loire Extraits de textes célèbres de Molière par Jean Michel et Renée Hautin, soirée suivie d’un verre de l’amitié. Sur inscription auprès de la médiathèque Extraits de textes célèbres de Molière par Jean Michel et Renée Hautin +33 2 48 54 13 10 Extraits de textes célèbres de Molière par Jean Michel et Renée Hautin, soirée suivie d’un verre de l’amitié. Sur inscription auprès de la médiathèque ©médiathèque Belleville sur Loire

Belleville-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-06-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

Détails Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Other Lieu Belleville-sur-Loire Adresse 2 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher Office de tourisme du Grand Sancerrois Ville Belleville-sur-Loire lieuville Belleville-sur-Loire Departement Cher

Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-loire/

Molière par Jean Michel et Renée Hautin Belleville-sur-Loire 2022-07-02 was last modified: by Molière par Jean Michel et Renée Hautin Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire 2 juillet 2022 2 Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher Office de tourisme du Grand Sancerrois

Belleville-sur-Loire Cher