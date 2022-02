Molière par elle-même Espace Benoîte Groult Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Molière par elle-même Espace Benoîte Groult, 19 mars 2022, Quimperlé. Molière par elle-même

Espace Benoîte Groult, le samedi 19 mars à 20:30

Molière par elle-même: Une conférencière tente de faire une conférence sur Molière. Tout commence bien mais, peu à peu, sa voix change puis devient masculine, comme si quelqu’un d’autre l’habitait… La pièce « Molière par elle-même » a été traduite dans 6 langues et jouée plus de 2000 fois dans 12 pays. Nolwenn Korbell interprète magistralement la version bretonne. Texte original : « Molière par elle-même » de Françoise Tyrion – Traduction en breton : Sten Charbonneau – Production : Compagnie théâtrale Science 89 – Direction artistique : Michel Valmer. 1ère partie assurée par le chansonnier des temps modernes Marco Lanhouarno. Il nous fait le plaisir de venir depuis le pays Léon et il vous fera rire, c’est certain!

10€ Adultes / 8€ bénéficiaires de minima sociaux / 5€ de 10 à 18 ans / gratuits pour les enfants de – 10 ans

Soirée Théâtre avec en première partie un chansonnier des temps modernes Espace Benoîte Groult 3 avenue de Coat Kaer Quimperlé Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Espace Benoîte Groult Adresse 3 avenue de Coat Kaer Ville Quimperlé lieuville Espace Benoîte Groult Quimperlé Departement Finistère

Espace Benoîte Groult Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Molière par elle-même Espace Benoîte Groult 2022-03-19 was last modified: by Molière par elle-même Espace Benoîte Groult Espace Benoîte Groult 19 mars 2022 Espace Benoîte Groult Quimperlé Quimperlé

Quimperlé Finistère