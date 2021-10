Molière ou le dernier impromptu Théâtre Clavel, 8 novembre 2021, Paris.

Molière ou le dernier impromptu

du lundi 8 novembre au lundi 22 novembre à Théâtre Clavel

Janvier 1673. Molière et sa troupe s’activent sur le plateau à la préparation de leur nouvelle pièce : Le Malade Imaginaire. Au fil des répétitions, les vies intimes se mêlent et s’emmêlent ; les soupçons et quiproquos s’enchaînent. Poquelin ne veut plus interpréter le rôle d’Argan. L’inquiétude s’installe…Qui va jouer ce personnage phare à la place de Molière ? Entre rêves et réalité, Molière ou le dernier impromptu évoque un imaginaire fantasmagorique, une atmosphère magique et sacrée à l’image des saltimbanques. Dans cette mise en scène, Renato Ribeiro fait resurgir l’esprit de Molière en utilisant les ressorts de la comédie, de la farce, du théâtre chanté ainsi que de la Commedia dell’arte.

Sur résevration. Tarif plein 18 € / réduit 14 €

Une pièce qui nous entraîne dans les coulisses de la dernière œuvre du Maître, Le Malade imaginaire.

Théâtre Clavel 3 rue Clavel Paris Quartier du Combat



