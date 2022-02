Molière, ou le Dernier Impromptu Marseille 5e Arrondissement, 11 mars 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Molière, ou le Dernier Impromptu Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

2022-03-11 20:30:00 – 2022-03-12 Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Janvier 1673. Molière répète son « Malade Imaginaire ».



Fatigué, malade, en semi-disgrâce auprès du roi, déçu par son mariage avec la jeune Armande et la trahison de Lully, il organise en secret son remplacement et disparaît brutalement… Ce qui engendre zizanie et quiproquos, semblables à ceux de ses pièces…



Une immersion facétieuse dans la vie mouvementée de l’ »Illustre Théâtre » …



Comédie de Hubert Chevalier

Mise en scène : Didier Danviec

Décors, costumes : Pascale Guerrini

Avec Les Tréteaux d’Athanor

Emy Agopian, Catherine Amezieux, Anne Roubieu, Cley Bodet, Emmanuel Franval, François Lavaud



Durée 1h30

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Spectacles+Tout+Public+_6.html

