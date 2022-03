MOLIÈRE, OU LA DÉMYSTIFICATION Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Béziers Emblème éminent de notre patrimoine culturel, Molière n’en demeure pas moins un grand inconnu. Sous un amas de clichés ou de stéréotypes accu-mulés par la tradition scolaire, comment appré-cier la saveur d’un théâtre puissamment novateur qui conduit son public de surprise en surprise ? Derrière le mythe ou la légende d’un Molière ima-ginaire, comment entrer dans une dramaturgie profondément comique et démystificatrice ? Com-ment retrouver la fraîcheur du regard et le plaisir du spectacle ?

