MOLIERE OU LA DANSE DES OMBRES PAR LA CIE KLIOPTHALIE THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN Catégories d’Évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne

MOLIERE OU LA DANSE DES OMBRES PAR LA CIE KLIOPTHALIE THEATRE DE L’EMBELLIE, 25 mars 2023, MONTAUBAN. MOLIERE OU LA DANSE DES OMBRES PAR LA CIE KLIOPTHALIE THEATRE DE L’EMBELLIE. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 21:00 (2023-03-25 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Gratuit pour les moins de 6 an(s) Nous sommes le 17 février 1673, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière vit ses derniers instants… Ces quelques minutes où les visages et les souvenirs se mélangent, où les fantômes reviennent. Molière voyage dans les méandres de ses souvenirs, ses écrits se mêlent à sa vie, il revit ses combats, ses amours au travers de ses personnages dans un défilé incessant jusqu’à son dernier souffle. Votre billet est ici THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN 840 AVENUE DE BORDEAUX Tarn-et-Garonne Gratuit pour les moins de 6 an(s) Nous sommes le 17 février 1673, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière vit ses derniers instants… Ces quelques minutes où les visages et les souvenirs se mélangent, où les fantômes reviennent. Molière voyage dans les méandres de ses souvenirs, ses écrits se mêlent à sa vie, il revit ses combats, ses amours au travers de ses personnages dans un défilé incessant jusqu’à son dernier souffle. .17.0 EUR17.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu THEATRE DE L'EMBELLIE Adresse 840 AVENUE DE BORDEAUX Ville MONTAUBAN Tarif 17.0-17.0 lieuville THEATRE DE L'EMBELLIE MONTAUBAN Departement Tarn-et-Garonne

THEATRE DE L'EMBELLIE MONTAUBAN Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban/

MOLIERE OU LA DANSE DES OMBRES PAR LA CIE KLIOPTHALIE THEATRE DE L’EMBELLIE 2023-03-25 was last modified: by MOLIERE OU LA DANSE DES OMBRES PAR LA CIE KLIOPTHALIE THEATRE DE L’EMBELLIE THEATRE DE L'EMBELLIE 25 mars 2023 THEATRE DE L'EMBELLIE MONTAUBAN

MONTAUBAN Tarn-et-Garonne