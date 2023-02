Molière l’Opéra Urbain- L’Incroyable Histoire d’un Génie (Tournée) ZENITH ROUEN, 27 avril 2024, LE GRAND QUEVILLY.

Molière l’Opéra Urbain- L’Incroyable Histoire d’un Génie (Tournée) ZENITH ROUEN. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 20:30 (2024-03-02 au ). Tarif : 25.0 à 86.0 euros.

PLAY TWO (L-R-19-578) presente En partenariat avec TF1 et M6 ce spectacle Molière, l’Opéra Urbain est un spectacle musical d’un nouveau genre qui réunit sur scène des chanteurs, slammeurs, rappeurs, danseurs, comédiens et musiciens dans des décors et costumes du 17ème siècle. Le spectacle raconte l’histoire d’un homme qui renonce au confort matériel et au prestige de la charge de Tapissier du Roi pour créer aux côtés de la femme qu’il aime une troupe de théâtre. Mais la route du succès sera très longue et les obstacles seront nombreux. Molière va devenir un auteur libre qui va révolutionner l’écriture de la comédie. Il paiera très cher sa liberté en affrontant l’hypocrisie de la société, l’adversité de ses concurrents et la haine des dévots.Informations PMR : 02 31 50 32 30 Molière – l’Opéra Urbain Molière – l’Opéra Urbain

ZENITH ROUEN LE GRAND QUEVILLY AVENUE DES CANADIENS Seine-Maritime

Informations PMR : 02 31 50 32 30

