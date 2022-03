Molière : Le Malade imaginaire Opéra Royal Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Avec la troupe de la Comedie-Francaise.« La dernière pièce de Molière commence dans les teintes d’une journée finissante. C’est une comédie crépusculaire teintée d’amertume et de mélancolie.» C’est par ces mots que Claude Stratz, aujourd’hui disparu, dépeint Le Malade imaginaire qu’il met en scène en 2001, et qui, joué plus de 500 fois depuis, fait partie de ces spectacles intemporels visités par des générations de comédiens de la Troupe. La mise en scène épurée restitue la palette infinie de cette comédie-ballet.

Sur réservation

Comédie-ballet en trois actes et en prose créée par la Troupe du Roi sur la scène du Palais-Royal à Paris en 1673. Opéra Royal Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

