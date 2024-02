MOLIÈRE LE COMBAT ! Bolbec, vendredi 22 mars 2024.

MOLIÈRE LE COMBAT ! Bolbec Seine-Maritime

Cie Les Incomestibles

Tartuffe est censuré ! Molière et sa troupe répètent les Précieuses contre-attaquent en attendant la décision du roi. Car si Molière est à présent reconnu, les ennuis accompagnent la réussite. Chacune de ses pièces suscite la polémique et il doit se battre sur tous les fronts.

Si les spectateurs croient assister à une répétition au temps de Molière, c’est finalement aussi à celle des comédiens d’aujourd’hui qu’ils ont le droit.

Il y a des arrêts de jeu, des temps de réflexion, le metteur en scène intervient pour reprendre le fil de l’histoire, les acteurs se questionnent et questionnent le public quel visage nous devons-nous de montrer de Molière ? Car après tout, créer un spectacle est aussi, un combat.

Distribution

Mise en scène Augustin Roy

Avec Rémi Dessenoix, Manon Rivier et Angèle Soposki

Cie Les Incomestibles

Tartuffe est censuré ! Molière et sa troupe répètent les Précieuses contre-attaquent en attendant la décision du roi. Car si Molière est à présent reconnu, les ennuis accompagnent la réussite. Chacune de ses pièces suscite la polémique et il doit se battre sur tous les fronts.

Si les spectateurs croient assister à une répétition au temps de Molière, c’est finalement aussi à celle des comédiens d’aujourd’hui qu’ils ont le droit.

Il y a des arrêts de jeu, des temps de réflexion, le metteur en scène intervient pour reprendre le fil de l’histoire, les acteurs se questionnent et questionnent le public quel visage nous devons-nous de montrer de Molière ? Car après tout, créer un spectacle est aussi, un combat.

Distribution

Mise en scène Augustin Roy

Avec Rémi Dessenoix, Manon Rivier et Angèle Soposki .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 21:40:00

126 Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie service.culturel@bolbec.fr

L’événement MOLIÈRE LE COMBAT ! Bolbec a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine