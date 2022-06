Molière, le baroque et cie – Molière, l’homme de théâtre Bélus, 2 juillet 2022, Bélus.

Molière, le baroque et cie – Molière, l’homme de théâtre

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 16:00:00

EUR La troupe des élèves du théâtre du Sentier de Sorde l’Abbaye vient nous présenter des extraits de pièces variées de Molière. Ces extraits seront entrecoupés de pièces de musique baroque interprétées par les élèves du Conservatoire des Landes.

« On ne meurt qu’une fois et c’est pour si longtemps » aurait dit Molière. Célébrons le 400ème anniversaire de sa naissance en musique ! Venez rire et pleurer avec ce comédien-dramaturge de génie ! Les élèves du Théâtre du Sentier et ceux du Conservatoire seront ravis de partager ces moments de transmission et d’émotions avec vous.

