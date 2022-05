Molière (extrait de pièces) Boussay Boussay Catégories d’évènement: Boussay

Boussay Indre-et-Loire Boussay La troupe Oxymore (théâtre Saint-Michel de Paris) revient pour interpréter en cette année anniversaire de Molière des extraits de différentes pièces de l’auteur, dans un format inédit et original.

marc.debecdelievre@gmail.com +33 6 34 19 14 01

