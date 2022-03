MOLIÈRE EN 22 MINUTES Montpellier, 23 avril 2022, Montpellier.

« Il était tout comédien depuis des pieds jusqu’à la tête, il semblait qu’il eût plusieurs voix, tout parlait en lui et d’un pas, d’un sourire, d’un clin d’œil, il faisait concevoir plus de choses qu’un grand Parleur n’aurait pu dire en une heure. 15 janvier 1622 naissait un petit garçon qui fut prénommé Jean-Baptiste Poquelin… Ce petit garçon, c’était Molière ».

Gilles Buonomo nous raconte une épopée, un conte théâtral retraçant les illusions, anecdotes et faits marquants de la vie de Molière et de sa troupe.

D’après l’œuvre de Molière et du roman de Mikhaïl Boulgakov

