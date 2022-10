MOLIERE EN 22 MINUTES Béziers, 29 novembre 2022, Béziers.

MJC CS Raimon Trencavel

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hrault

2022-11-29 18:00:00 18:00:00 – 2022-11-29

Gilles Buonomo nous raconte Molière.

« Il était tout, comédien depuis les pieds jusqu’à la tête, il semblait qu’il eût plusieurs voix, tout parlait en lui et d’un pas, d’un sourire, d’un clin d’oeil et d’un remuement de tête, il faisait concevoir plus de choses qu’un grand parleur n’aurait pu dire en une heure. »

À partir de 8ans.

Payant – Réservation conseillée

+33 4 67 31 27 34

