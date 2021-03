Molière de Francis Huster Salle Jeanne d’Arc, 2 juin 2021-2 juin 2021, Le croisic.

Molière de Francis Huster

Salle Jeanne d’Arc, le mercredi 2 juin à 20:30

Avec sa passion et son engagement Francis Huster nous fait

revivre la plus incroyable vie, du rire aux larmes, de la légende

à la déchéance, de la révolte à la trahison, de l’amour à la

haine, du triomphe à la ruine, de la passion à l’abandon, de

la victoire à l’échec, de la lumière à la mort du plus grand de

tous les héros français : Molière.

De 1622 à 1673 en un demi-siècle Jean-Baptiste Poquelin

est entré dans l’histoire parce qu’au-delà de l’artiste, il aura

été un homme libre. Qui a osé défier tous les pouvoirs, qui n’a

jamais trahi ses valeurs de dignité et de tendresse humaine,

qui a sublimé son art de comédien, qui fut tout simplement un

homme de parole, de vérité et d’amour.

« Francis Huster réhabilite Molière et nous fait la leçon ! La charge est rude !

Huster porte ses piques face à l’injustice faite au grand auteur. »

L’Est Républicain

« Un magnifique hommage de Francis Huster à Molière. Un grand talent

d’orateur. » La Presse de la Manche

Public

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



