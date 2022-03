Molière – Compagnie Amaranta – Mi Scène Poligny, 19 mai 2022, Poligny.

13 EUR RENDEZ-VOUS le jeudi 19 mai 2022 à 19h00, devant la Chapelle de la Congrégation de Poligny.

Mi Scène accueille la Compagnie “Amaranta” pour un spectacle théâtrale racontant l’histoire de Molière, cet artiste hors norme !

«Quel était le plus rare des grands écrivains qui ont honoré la France pendant mon règne ?», demanda Louis le quatorzième à Boileau, homme de lettres et conseiller artistique du Roi. «Molière !», répondit Boileau. Ainsi appellera t’on désormais la Comédie Française «maison de Molière» et la langue française «langue de Molière».

Qu’on soit érudit ou illettré, ce nom évoque quelque chose – un représentant, un symbole de la culture française. On l’associe au théâtre. On connaît sa légende, mais connaît-t -on vraiment sa vie ? Balayons quelques clichés, tentons simplement de vous raconter son histoire et pourquoi il restera à travers le temps un artiste hors norme.

A partir de 15 ans.

Durée : 1h30.

