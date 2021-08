Molière à la Rue Longny les Villages, 14 août 2021, Longny les Villages.

Molière à la Rue 2021-08-14 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-14 17:00:00 17:00:00 Square Eugène-Cordier LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages Orne Longny les Villages

La compagnie du Théâtre et la compagnie de l’Etoile pliante, vous proposent un spectacle familial en plein air « Molière à la rue ». Molière rêve et passe de son époque à la nôtre par le biais de grandes scènes phares, qu’il a écrites. Pour servir ce projet, sont également mis à contribution, pantomime, chant, marionnette, masque et escrime.

Jauge limitée à 49 personnes, réservation conseillée.

+33 9 75 79 07 91

