Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent. Son avarice fait obstacle aux projets amoureux de ses deux enfants : Élise, amoureuse de Valère, un gentil-homme napolitain au service de son père en qualité d’intendant, et Cléante, qui souhaite épouser Ma-riane, une jeune orpheline sans fortune. Quand il ap-prend que son fils est son rival auprès de la belle Ma-riane et qu’une cassette pleine d’or lui a été dérobée, sa fureur est à son comble et frappe de stupeur tout son entourage… De la pingrerie maladive d’Harpagon à la fougue d’une jeunesse contrainte, cette mise en scène de Lilo Baur relève toutes les couleurs d’une comédie culte, d’une étonnante modernité. **Lundi 9 et dimanche 15 mai – 20h30**

2h35, Tarif Réduit : 15€, Tarif normal : 16 € Moins de 26 ans : 10 €.

L’Avare cinéma le majestic 52 Bd de Strasbourg, 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

