La conteuse Karine Mazel, de la Cie Les mots tissés et la médiathèque de Saint-Pryvé Saint-Mesmin vous invitent à voir **Moliba**. C’est un théâtre d’objet conté et chanté autour d’un voyage en terre d’Afrique de l’ouest. « Bienvenus sur le bateau à rêver, pour voyager il faut imaginer : imaginer, Sadio et Karamoko qui dansent sous la pluie, Eléphant et Rhino qui se battent pour l’eau et bébé tortue qui refuse de quitter sa maman. Imaginer et vivre cette aventure pour de vrai ! » **Un spectacle pour les enfants de 18 mois à 4 ans.** Durée : 45 mn (spectacle et rencontre) Gratuit mais réservation obligatoire par mail ou téléphone Sur présentation du pass sanitaire

Spectacle conté et chanté pour les enfants de 18 mois à 4 ans
Auditorium de l'Espace Culturel et sportif Léo Lagrange
rue de la Salle des Fêtes 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret
Samedi 9 octobre 2021 à 17:00

