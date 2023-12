Réveillon et soirée dansante Molesmes Les Hauts de Forterre Catégories d’Évènement: Les Hauts de Forterre

31 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 . Le restaurant le Relais de Forterre organise votre soirée du 31 décembre à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Molesmes Les Hauts de Forterre. Soirée dansante animée par Wolf Animation. EUR.

Molesmes Salle des fêtes

Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20

