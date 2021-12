Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Molécules géantes Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Accessible à partir de 14 ans En partant d’exemples de matières plastiques présentes dans le quotidien, découvrez la notion de polymère. Comment synthétiser un polymère ? Quelles peuvent être leurs propriétés ? Qu’est-ce qu’un polymère biosourcé ? Autant de questions qui pourront être abordées au cours de cet exposé. Dès 14 ans. 14 ans et + Venez découvrir les molécules qui se cachent dans les matières plastiques à travers différentes expériences. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

2021-10-02T11:40:00 2021-10-02T12:40:00;2021-10-28T15:40:00 2021-10-28T16:40:00;2021-10-29T11:40:00 2021-10-29T12:40:00;2021-11-02T11:40:00 2021-11-02T12:40:00;2021-11-03T14:20:00 2021-11-03T15:20:00;2021-11-04T14:20:00 2021-11-04T15:20:00

