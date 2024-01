Molécule Live Rocher de Palmer Cenon, vendredi 5 avril 2024.

Molécule Live Le compositeur nomade les plus innovants de la musique électronique rend avec RE.201, un double hommage irrésistible aux voix légendaires du reggae jamaïcain et à la house période… Vendredi 5 avril, 21h30 Rocher de Palmer Plein tarif 23€ | Tarif abonné 20€ | L’Infidèle 21€ | Tarif guichet 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T21:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T21:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:30:00+02:00

Le compositeur nomade les plus innovants de la musique électronique rend avec RE.201, un double hommage irrésistible aux voix légendaires du reggae jamaïcain et à la house période French Touch. C’est un sculpteur de sons qui pioche et enregistre des morceaux de son environnement -parfois extrême- pour en faire des projets insolites et novateurs. Après avoir offert des moments visuels et sonores captivants, Molécule confirme sa vision avant-gardiste, et réunit pour son dernier projet les éléments d’un set vivant et festif. Dans l’exaltant RE-201, l’ultra-créatif s’est concentré sur des productions à l’ambiance solaire, dansante, instinctive. Il a agrémenté ses pépites sonores de composants de choix avec notamment des collaborations de haute volée telles qu’Étienne De Crécy ou DJ Falcon et des vocaux des Jamaïcains Leroy Wallace ou Johnny Clarke qu’il est allé enregistrés directement à Kingston. Appuyé par une création scénographique basée immersive, Molécule donne à ses concerts l’énergie d’un dancefloor gorgé de soleil. Bienvenue au club !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/molecule/05.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

