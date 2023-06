Sausset Humour Show « Kamel Comédie Club » Môle du port Sausset-les-Pins, 17 juin 2023, Sausset-les-Pins.

Sausset-les-Pins,Bouches-du-Rhône

Kamel revient, encore plus mordant, toujours avec son humour marseillais, émouvant, drôle et surtout passionnant !.

2023-06-17 à 21:30:00 ; fin : 2023-06-17 23:30:00. .

Môle du port

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Kamel returns, even more biting, still with his Marseilles humour, moving, funny and above all fascinating!

Kamel vuelve, aún más mordaz, con su humor marsellés, conmovedor, divertido y, sobre todo, ¡fascinante!

Kamel kommt zurück, noch bissiger, immer mit seinem marseillanischen Humor, rührend, witzig und vor allem spannend!

Mise à jour le 2023-05-30 par Mairie de Sausset-les-Pins