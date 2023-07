MARCHÉ NOCTURNE DE MOLANDIER Molandier, 14 juillet 2023, Molandier.

Molandier,Aude

Produits fermiers, assiettes gourmandes, artisanat… Partez à la rencontre des producteurs des collines cathares à l’occasion de la Fête Nationale du 14 Juillet de 18h à 22h au marché nocturne de Molandier.

Les meilleurs produits du terroir vous attendront sur les étals des producteurs et des artisans locaux.

Venez nombreux passer une belle soirée festive!.

2023-07-14 18:00:00 fin : 2023-07-14 22:00:00. .

Molandier 11420 Aude Occitanie



Farm produce, gourmet dishes, crafts? Come and meet the producers of the Cathar hills during the Fête Nationale on July 14th from 6pm to 10pm at the Molandier night market.

The best local produce will be waiting for you on the stalls of local producers and craftsmen.

Come one, come all, and enjoy a festive evening!

Productos agrícolas, platos gastronómicos, artesanía.. Venga a conocer a los productores de las colinas cátaras durante la Fiesta Nacional, el 14 de julio de 18:00 a 22:00 en el mercado nocturno de Molandier.

Los mejores productos locales le esperan en los puestos de los productores y artesanos locales.

Vengan todos y disfruten de una velada festiva

Produkte vom Bauernhof, Feinschmeckerteller, Kunsthandwerk? Treffen Sie die Produzenten der Hügel der Katharer anlässlich des Nationalfeiertags am 14. Juli von 18 bis 22 Uhr auf dem Nachtmarkt von Molandier.

Die besten Produkte aus der Region erwarten Sie an den Ständen der lokalen Erzeuger und Handwerker.

Kommen Sie zahlreich und verbringen Sie einen schönen, festlichen Abend!

