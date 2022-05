Moktar Gania & Gnawa Soul New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Moktar Gania & Gnawa Soul New Morning, 17 juin 2022, Paris. Le vendredi 17 juin 2022

de 19h30 à 22h30

. payant tarif New Morning : 25.3 EUR

Conçu à Essaouira par le Maâlem Moktar Gania, Anoir Ben Brahim et Yacine Benali, mixé à Austin (Texas) par Chris Shaw, masterisé au studio Métropolis à Londres par Tony Cousins, l’album « Gnawa Soul » explore la tradition Gnawa à la frontière de la modernité ! Un vrai voyage musical à découvrir ! Moktar Gania, maître héritier du savoir, figure emblématique de la musique gnaouie (tout comme son père, le grand Maâlem Boubker et son frère Mahmoud Gania) a enregistré à Essaouira, sa ville natale, un premier album de douze titres conçus avec Anoir Ben Brahim et Yacine Benali, mixé à Austin (Texas) par Chris Shaw, masterisé au studio Métropolis à Londres par Tony Cousins. Leur musique conjugue le groove africain des Gnawas avec les mélodies orientalisantes du Maghreb et de la World Music planétaire. L’attrait exercé par la musique Gnawa sur les musiciens occidentaux ne date pas d’aujourd’hui. “Pour les musicologues et nombre de musiciens afro-américains de Jazz, de Blues, ou de World, précise un communiqué, leur culture, leurs rituels, leurs rythmes, leurs incantations sont considérés comme une « source vive de la musique africaine »”. Au studio d’enregistrement Planet Essaouira, le désir était de prolonger cette ouverture sur le monde. La fusion des genres entre Moktar Gania, le compositeur et guitariste Anoir Ben Brahim (fils de feu Hamid Ben Brahim) et le percussionniste arrangeur Yacine Ben Ali a fait germer une transe libératoire enrichie par les personnalités musicales d’invités comme le guitariste Jean-Marie Ecay, la saxophoniste Géraldine Laurent et la chanteuse israélienne d’origine marocaine Neta El Kayam, qui explore les passerelles entre pop, jazz, électro et rythmes d’Afrique du Nord. = Ils en parlent = Entre tradition et modernité, reliant le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, le groupe du joueur de guembri dévoile le clip d’un premier album enivrant. (Fip) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220617-5504-moktar-gania-gnawa-soul.html

Moktar Gania & Gnawa Soul

