Moktar Gania & Gnawa Soul Makeda, le samedi 18 juin 2022 à 21:30

Makeda, le samedi 18 juin à 21:30

La rencontre entre le maître du guembri et chanteur Moktar Gania (frère cadet du regretté Maâlem Mahmoud Gania), du compositeur et guitariste Anoir Ben Brahim, (Trio Ben ) et du percussionniste – arrangeur Yacine Ben Ali, a permis de créer une musique innovante qui conjugue le groove africain des Gnawas avec les mélodies orientalisantes du Maghreb et de la World Music planétaire. Pour les musicologues et nombre de musiciens afro-américains de Jazz, de Blues, ou de World, la culture des Gnawas, leurs rituels, leurs rythmes, leurs incantations sont considérés comme une « source vive de la musique africaine ». D’où leur inscription récente au patrimoine immatériel de l’Unesco. AFTER DJ : Ben Arsenal (Dj Set) Des tambours lourds, des éléments folkloriques et des grooves soul contagieux constituent la base des sets d’Arsenal. Il a fait la première partie de Felix da Housecat, Eats Everything, Riva Starr, Amtrac, Bob Moses et bien d’autres. Ouverture des portes : 20h30. Concert debout. Accès à la salle dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur.

15 / 17€

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2022-06-18T21:30:00 2022-06-18T23:59:00