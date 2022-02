MOKASSIN Showcase à Lollipop Lollipop Music Store, 25 mars 2022, Marseille.

Lollipop Music Store, le vendredi 25 mars à 18:30

“Oubliez les guitares hurlantes et la batterie assourdissante. Moins rock que Bijou, plus mature qu’Indochine, la pop aérienne de Mokassin puise son origine dans le monde d’avant. Avant la crise sanitaire, même si le trio s’est formé durant le premier confinement et avant le grunge et la britpop des années 90 et 2000. La musique du groupe marseillais est un pont entre deux rives. Un pied dans la décadence maitrisée des Smiths, l’autre dans la finesse poétique d’Étienne Daho. Les trois hommes du sud, Xavier Mathes (chant et guitares), Olivier Boutry (guitares) et Vinnie Terranova (basse) inspirés par les couchés de soleil et les arpèges sous reverb rarement crunchy ne sont pas vraiment nés de la dernière pluie. Picnic Republic, Mure, Hey Ginger, Ask The Light sont tous des groupes à la renommé phocéenne affirmée parmi lesquels nos Mokassin se sont évertués à prêcher la bonne musique.” Dark Globe [https://www.facebook.com/MokassinGlanus](https://www.facebook.com/MokassinGlanus) [https://www.youtube.com/watch?v=ghAS683427k](https://www.youtube.com/watch?v=ghAS683427k) Entrée libre et dans le respect de la règlementation sanitaire en cours – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase à 19h30 – Fermeture à 22h

Entrée libre, adhésion annuelle obligatoire 2 €

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-03-25T18:30:00 2022-03-25T22:00:00