MOKADO DECADANSE Nantes, jeudi 30 mai 2024.

Aux commandes de sa techno mélodique jouée au marimba, MOKADO continue ses explorations musicales. Épaulé par Perceval Carré à la réalisation (L’Impératrice, Isaac Delusion…) le producteur français propose un second album electro aussi riche que captivant.Dans la continuité de son premier album « Marius », de plusieurs EP accompagnés de remixes, et de nombreux concerts (Zénith de Paris avec Worakls, tournée avec Thylacine, Point Éphémère et Badaboum complets…), son nouvel album « Maskoj »* paraîtra le 10 mars2023.Structuré autour de 9 masques traditionnels originaires du monde entier, il se compose d’autant de titres inspirés de leurs mythes et récits légendaires. Tout au long des 40 minutes qui le composent, on pourra ainsi croiser des créatures fantastiques telles que le chien céleste japonais (TENGU) ou l’Amikuk des tributs indigènes d’Alaska (YUPIK), des démons pernicieux et des esprits bienveillants (sur NUO et KUMPO), ou encore des dieux océaniques (TA MOKO) et africains (TCHOKWÉS). À cet étrange bestiaire tout droit sorti d’un livre de Borges s’ajoutent une série de masques rituels allant du Carnaval de Venise (MORETTA) aux cérémonies initiatiques de Côte d’Ivoire (SÉNOUFO) en passant par les Îles Mortlock d’Océanie (TAPU ANU).Tantôt guerriers, mystiques ou charmeurs, ces 9 pièces nous entrainent ainsi dans une danse effrénée où s’entremêlent boîtes à rythmes UK garage, synthétiseurs analogiques vintages et instruments folkloriques (yueqin, shamisen, dondo…).

