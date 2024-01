Mojurzikong Espace Jemmapes Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Tout public. payant Plein Tarif : 11 EUR

Tarif réduit : 8 EUR

Théâtre musical et concert d’ombres à partir de 5 ans par la Cie Sous la tour – Émeric Guémas et Jérôme Lorichon

Quand Jérôme Lorichon musicien (Zombie Zombie, Berg Sans Nipple, Herman Dune, Purr…) rencontre le graphiste et plasticien Émeric Guémas (Atelier Puzzle [Rennes], collectif Marché Noir…) naît Mojurzikong, théâtre musical & concert d’ombres.

Un spectacle d’ombres (mais pas que…)

C’est l’histoire de la quête d’une source d’énergie secrète… Et du partage d’un idéal. C’est aussi l’occasion pour nous de vivre en direct la confection de l’image et du son, avec le goût du risque inhérent à la fragilité du papier découpé, de mécanismes bricolés, d’outils insolites ; de chahuter une batterie d’instruments miniatures, de gratter, boucler, sampler… À la manière du ciné concert, tout est live et le public a le choix de nous regarder tous les deux en train de manipuler ou de se plonger dans l’écran.

Le travail de Jérôme Lorichon musicien (Zombie Zombie, Berg Sans Nipple, Herman Dune, Purr…) et le graphiste et plasticien Émeric Guémas (Atelier Puzzle [Rennes], collectif Marché Noir) mêle des outils anciens, merveilleusement «archaïques» :) (rétroprojecteurs, projecteur de diapositives, lampe torche, synthétiseur analogiques et micro contacts…) et des techniques numériques (instruments miniatures, impressions et découpes numériques, etc.) pour façonner en direct un univers rétro-futuriste dans lequel nous embarquons petits et grands (6 à 199 ans).

A propos de la Cie Sous la tour – Émeric Guémas et Jérôme Lorichon

Jérôme Lorichon, au son, crée la musique et les bruitages avec des instruments électroniques analogiques et numériques, des micros-contacts et des objets en tous genres. Émeric Guémas, à l’image, anime et projette sur un écran carré des marionnettes de papier et des décors sur rouleaux avec deux rétroprojecteurs, un projecteur de diapositives et deux lampes de poche.

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://www.crl10.net/blog/mojurzikong-spectacle-jeune-public https://fb.me/e/viiy5holQ https://fb.me/e/viiy5holQ https://www.helloasso.com/associations/crl10/evenements/mojurzikong-par-la-cie-sous-la-tour-emeric-guemas-et-jerome-lorichon

© Charlotte Corman Mojurzikong