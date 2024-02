Mojurkizong Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant Tarif enfant : 3 EUR

Tarif adulte : 5 EUR

Théâtre musical et concert d’ombres dans le cadre du festival musiques & jeune public Babel Mômes

Jérôme Lorichon & Émeric Guémas

Théâtre musical et concert d’ombres | 60 min | Dès 5-6 ans

Quand Jérôme Lorichon musicien (Zombie Zombie, Berg Sans Nipple, Herman Dune, Purr…) rencontre le graphiste et plasticien Émeric Guémas (Atelier Puzzle [Rennes], collectif Marché Noir…) naît Mojurzikong, théâtre musical & concert d’ombres.

C’est l’histoire de la quête d’une source d’énergie secrète… Et du partage d’un idéal. C’est aussi l’occasion pour nous de vivre en direct la confection de l’image et du son, avec le goût du risque inhérent à la fragilité du papier découpé, de mécanismes bricolés, d’outils insolites ; de chahuter une batterie d’instruments miniatures, de gratter, boucler, sampler… À la manière du ciné concert, tout est live et le public a le choix de nous regarder tous les deux en train de manipuler ou de se plonger dans l’écran.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

Contact : https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/dates/mojurzikong-2/ https://www.billetweb.fr/mojurzikong

