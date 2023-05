MOJO SAPIENS RELEASE PARTY | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Prévente : 10€*

Sur place : 12€

Après un premier EP A Fistful of Mojo paru en 2020, le trio Mojo Sapiens fait son retour avec un premier album Empire of Dust sorti sur Tipping point production.

Composé de Eli Finberg alias Mr. E (Goldencut), Cyprien Steck alias Leopard Da Vinci (The Fat Badgers) et Victor Sbrovazzo (Dirty Deep) ce trio original qui mélange les styles Blues, Electro-Funk et Hip Hop sera sur la scène du Hasard Ludique aux côtés des Frères Timal et de Mel C pour un release party unique et explosive !

Mojo Sapiens

Les frères Timal

Mel C (dj set)

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/2pO90qi8v coucou@lehasardludique.fr https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-03-20/mojo-sapiens-release-party

Laurent Khrâm Longvixay MOJO SAPIENS