AÏNHOA & SISTA LOKA MOJO Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

AÏNHOA & SISTA LOKA Vendredi 24 novembre, 20h00 MOJO

Aïnoha : Tromboniste de formation, DJ passionnée, elle maîtrise l’art de mélanger les genres avec style et précision.Du rythme irrésistible du hip-hop à l’euphorie de l’amapiano, en passant par l’énergie contagieuse du dancehall, les sonorités exotiques de l’afrobeats, ou encore les pulsations planantes de la house, elle concocte des mixes éclectiques.

Sista Loka : Mélomane et amoureuse du chant, elle a collectionné des vinyles, joué des classiques et des finesses de la black music pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, passée au numérique, elle ambiance avec des musiques dancefloor, de l’afrobeats au dancehall, du hip-hop à l’électropical… Des influences qui se croisent et se rassemblent dans un esprit convivial.

MOJO 79 rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

Afrobeats HipHop