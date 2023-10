COSMOS ASTRAL (FLORA + HYPER LUNAIRE) MOJO Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

Nourrie par le voyage et la danse, Flora est un poisson de planète Mars qui file au gré de ses périples sonores. Nageant entre progressive house et sonorités trancy, elle agrémente son univers cosmique de touches aériennes, acides et rythmes percussifs. Pour cette date en lune montante, Flora sera accompagnée de l’astre nantais Hyper Lunaire, qui elle, s’adapte selon l’humeur et les phases de la Lune… Downtempo, techno, uk, groove ou breaké.

MOJO 79 rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

Downtempo House