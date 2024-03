Mojo Five Espace Scénique 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc, dimanche 7 avril 2024.

Mojo Five Les musiciens du Mojo Five ont décidé de célébrer la fête la plus flamboyante qui soit de la Cité du Croissant : Le « Mardi Gras » !… Même si nous sommes déjà en avril. Dimanche 7 avril, 17h00 Espace Scénique 45650 Saint Jean le Blanc Prix des places: 10€ (-12 ans) 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée: https://www.billetweb.fr/three-blind-mice En vente à l’Office du Tourisme d’Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

Animés par une profonde passion pour les musiques de la Nouvelle Orléans, les musiciens du Mojo 5 ont décidé de célébrer la fête la plus flamboyante qui soit de la Cité du Croissant : Le « Mardi Gras » ! Pour cela, Drew Davies le Gallois et Björn Ingelstam le Suédois, deux instrumentistes-chanteurs de renommée internationale mettent leur talent à l’unisson pour vous faire vibrer au son des grands classiques liés à cette manifestation. Quant à la section rythmique, tenue par Thierry Ollé aux claviers, Sébastien Girardot à la contrebasse et Alban Mourgues à la batterie, trois musiciens qu’il est inutile de présenter, elle se fait machine à « groover » au son des rythmes street-beat, du rhythm & blues mais aussi du jazz traditionnel et du funk old school. Avec un pareil cocktail, une seule question mérite d’être posée : Êtes-vous vous prêts à danser?

[https://www.youtube.com/watch?v=9uV4Y3-GLPY&list=PLqe4QPfpJNpgWPio7r-K334x923A_5Klm]

Espace Scénique 45650 Saint Jean le Blanc Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://dubluesoswing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 58 48 72 53 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/dubluesoswing/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/mojo-five »}] [{« data »: {« author »: « Drew Davies », « cache_age »: 86400, « description »: « MOJO FIVEnnFeat:nBjorn Ingelstam – Trumpet / VocalsnDrew Davies – Tenor Sax / VocalsnThierry Ollu00e9 – PianonSebastiu00e9n Girardot – Double BassnAlban Mourgues – Drums », « type »: « video », « title »: « TEASER MOJO FIVE », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/9uV4Y3-GLPY/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=9uV4Y3-GLPY », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCs4Q6HpOzXTov4nIKAcifHA », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=9uV4Y3-GLPY&list=PLqe4QPfpJNpgWPio7r-K334x923A_5Klm%5D »}]

jazz traditionnel swing

Laurent Cheron