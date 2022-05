MOJO EFFECT FESTIVAL Rouans Rouans Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rouans

MOJO EFFECT FESTIVAL Rouans, 2 juillet 2022, Rouans. MOJO EFFECT FESTIVAL Le Bois des Fées Le Bec Rouans

2022-07-02 – 2022-07-02 Le Bois des Fées Le Bec

Rouans Loire-Atlantique ” Le MOJO EFFECT FESTIVAL a pour but de rendre accessible à tous et de réunir dans un même lieu, sur un week-end festif divers représentants de la création musicale blues, au sens large…. C’est pourquoi un village de Luthiers, créateurs de guitares, de basses ou encore d’amplis de la région côtoiera une scène sur laquelle des plages horaires seront dédiées à l’improvisation. Une éventuelle occasion de tester des instruments … !” Une autre scène sera dédiée à une programmation nationale allant du blues le plus classique d’Alex De Vree ou de Malted Milk au hard blues sauvage de Dirty Deep ou de Red Beans & Pepper Sauce en passant par le blues authentique de Slim Paul ou le blues africain de Mali Blues…. Pour ne pas perdre de vue la vocation originelle du Bois des Fées, une performance de sculpture mêlant le talent de quatre artistes plasticiens se déroulera tout au long du festival. L’ensemble du Mojo Effect Festival sera mis en lumière par les projections psychédéliques de Bernd Koch…. ” Programme détaillé : Samedi 2 juillet : Scène 1 :

– Alex de Vree, ( Concert : 50min)

– Blue Butter Pot, (1h)

– Dirty Deep (1h)

– Slim Paul Trio (1h30),

– Red Beans & Peeper Sauce (1h30) Scène 2 : – Big Band Pornic (1h),

– Les ateliers du Triolet de Retz (1h30),

– Philippe Ménard One Man Band (1h30),

– Alex de Vree (Boeuf : 1h30)

– Session Boeuf Acoustique (1h) Dimanche 3 juillet : Scène 1 :

– Jah Harmony (1h)

– Mali Blues (1h)

– Solar Project (1h)

– Malted Milk (1h30) Scène 2 :

– Pigalle Jazz Band (1h)

– Lucky Duke Band (1h30)

– Session Boeuf (1h30). Plus d’infos sur le site web du Collectif MOJO EFFECT FESTIVAL ” Le « Collectif le bois d’effets » est né de la complicité de ses fondateurs et de leur rencontre avec « Le bois des Fées », de son concepteur Jean-François Moreau, artiste plasticien et sculpteur qui a dédié ce lieu buccolique à la sculpture et à la création artistique sous toutes ses formes, et d alexandreoblin@gmail.com +33 6 43 05 68 07 https://mojo-effect-festival.fr/ ” Le MOJO EFFECT FESTIVAL a pour but de rendre accessible à tous et de réunir dans un même lieu, sur un week-end festif divers représentants de la création musicale blues, au sens large…. C’est pourquoi un village de Luthiers, créateurs de guitares, de basses ou encore d’amplis de la région côtoiera une scène sur laquelle des plages horaires seront dédiées à l’improvisation. Une éventuelle occasion de tester des instruments … !” Une autre scène sera dédiée à une programmation nationale allant du blues le plus classique d’Alex De Vree ou de Malted Milk au hard blues sauvage de Dirty Deep ou de Red Beans & Pepper Sauce en passant par le blues authentique de Slim Paul ou le blues africain de Mali Blues…. Pour ne pas perdre de vue la vocation originelle du Bois des Fées, une performance de sculpture mêlant le talent de quatre artistes plasticiens se déroulera tout au long du festival. L’ensemble du Mojo Effect Festival sera mis en lumière par les projections psychédéliques de Bernd Koch…. ” Programme détaillé : Samedi 2 juillet : Scène 1 :

– Alex de Vree, ( Concert : 50min)

– Blue Butter Pot, (1h)

– Dirty Deep (1h)

– Slim Paul Trio (1h30),

– Red Beans & Peeper Sauce (1h30) Scène 2 : – Big Band Pornic (1h),

– Les ateliers du Triolet de Retz (1h30),

– Philippe Ménard One Man Band (1h30),

– Alex de Vree (Boeuf : 1h30)

– Session Boeuf Acoustique (1h) Dimanche 3 juillet : Scène 1 :

– Jah Harmony (1h)

– Mali Blues (1h)

– Solar Project (1h)

– Malted Milk (1h30) Scène 2 :

– Pigalle Jazz Band (1h)

– Lucky Duke Band (1h30)

– Session Boeuf (1h30). Plus d’infos sur le site web du Collectif MOJO EFFECT FESTIVAL Le Bois des Fées Le Bec Rouans

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Rouans Autres Lieu Rouans Adresse Le Bois des Fées Le Bec Ville Rouans lieuville Le Bois des Fées Le Bec Rouans Departement Loire-Atlantique

Rouans Rouans Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouans/

MOJO EFFECT FESTIVAL Rouans 2022-07-02 was last modified: by MOJO EFFECT FESTIVAL Rouans Rouans 2 juillet 2022 Loire-Atlantique Rouans

Rouans Loire-Atlantique