La Fare-les-Oliviers La Cav'Halle Bouches-du-Rhône, La Fare-les-Oliviers MOJITO BLUES La Cav’Halle La Fare-les-Oliviers Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Fare-les-Oliviers

MOJITO BLUES La Cav’Halle, 19 juin 2021-19 juin 2021, La Fare-les-Oliviers. MOJITO BLUES

La Cav’Halle, le samedi 19 juin à 19:30

« Les Mojito Blues » reviennent sur la scène de la Cav’Halle pour le plaisir des oreilles. Groupes de Blues/Rock . Réservez votre samedi 19 Juin, c’est à la Cav’Halle qu’il faut être!! After Work de 17h à 19h Concert de 19h30 à 21h30 Dans la limite de la jauge de limitation concernant la réglementation Covid .

Entrée libre

♫BLUES ROCK♫ La Cav’Halle 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T19:30:00 2021-06-19T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Fare-les-Oliviers Étiquettes évènement : Autres Lieu La Cav'Halle Adresse 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers Ville La Fare-les-Oliviers lieuville La Cav'Halle La Fare-les-Oliviers