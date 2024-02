MOJI x SBOY + première partie Le Plan Ris-Orangis, vendredi 22 mars 2024.

MOJI x SBOY + première partie Le duo au style unique, MOJI x SBOY, sera au Plan le vendredi 22 mars prochain ! Vendredi 22 mars, 20h00 Le Plan Tarifs : Adhérent : gratuit – Réduit : 6€ – Plein : 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

MOJI x SBOY

Le duo au style unique alliant émotions, mélodies et univers profond sera au Plan le vendredi 22 mars prochain. Les deux rappeurs charismatiques soignent leur attitude, leurs sons et leurs visuels. Leur vision différente et ambitieuse se reflète dans leurs textes qui dépeint leur quotidien et leur regard sur le monde. Moji x Sboy sont porteurs d’un étendard, d’une proposition unique, nourrissant l’attente d’un public avant-gardiste.

2023 marque un tournant avec la sortie de leur album « AUTOMNE », un projet qui se veut être un voyage à travers les yeux de deux jeunes qui voulaient le monde.

C’est une nouvelle proposition, un projet rap original et différent du paysage. Émotions, doutes et ambitions se mélangent tout au long de l’EP, dépeignant leur quotidien. Plus polyvalent que jamais, Moji x Sboy nous font naviguer entre différentes vagues au plus profond d’eux-mêmes et s’apprêtent à marquer le rap d’une nouvelle vision.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/zROt4 »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

rap french rap