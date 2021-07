Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Finistère, Plounéour-Brignogan-plages Mojenn Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Catégories d’évènement: Finistère

Plounéour-Brignogan-plages

Mojenn Plounéour-Brignogan-plages, 27 juillet 2021, Plounéour-Brignogan-plages. Mojenn 2021-07-27 18:30:00 – 2021-07-27 20:00:00

Plounéour-Brignogan-plages Finistère Venez découvrir l’histoire de Plounéour-Trez à travers un spectacle décalé et en plein air. Vous pouvez prendre votre siège ! compagniesumak@gmail.com Venez découvrir l’histoire de Plounéour-Trez à travers un spectacle décalé et en plein air. Vous pouvez prendre votre siège ! dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plounéour-Brignogan-plages Autres Lieu Plounéour-Brignogan-plages Adresse Ville Plounéour-Brignogan-plages lieuville 48.65105#-4.31867