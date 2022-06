Moissons et métiers d’antan Stotzheim Stotzheim Catégories d’évènement: 67140

2022-07-17 11:00:00 – 2022-07-17 20:00:00

Stotzheim 67140 Stotzheim Le champ du Waldele sera transformé en grande fête «à l’ancienne». Moissons, battage, et Métiers d’Antan

Restauration tout au long de la journée Découvrez d’anciens savoir-faire +33 6 09 61 22 30 Le champ du Waldele sera transformé en grande fête «à l’ancienne». Moissons, battage, et Métiers d’Antan

